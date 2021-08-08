Fitch улучшило прогноз рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне «B», пишет Interfax.

Фото: epravda.com.ua

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Как отмечается в сообщении агентства, на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики.

Помимо того международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится до 4% ВВП в 2021 году, и до 3,2% ВВП в 2022 году.

Fitch также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

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Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2%, благодаря агросектору и росту доходов населения, однако предупреждает о рисках, вызванных низким уровнем вакцинации.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году — до 3,5%.

Источник: МинФин