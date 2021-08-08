Финансы

Доходы Пенсионного фонда за год выросли на 25 млрд

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Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-июле 2021 года составили 288 млрд грн. Это на 25,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: nazk.gov.ua

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За первые семь месяцев этого года собственные доходы ПФУ составили 187,7 млрд грн. Еще 100,3 млрд грн поступили в фонд из государственного бюджета.

Таким образом, объем собственных доходов ПФУ превысил размер бюджетного финансирования на 87,4 млрд грн. Для сравнения: годом ранее это соотношение составило 49,2 млрд грн.

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Также в фонде заявили, что продолжается финансирование пенсий за август. Так, на выплаты пенсионерам пошло еще 3,3 млрд грн. В целом же пенсии за последний месяц лета уже профинансировали на 13,7 млрд грн.

Напомним

Минсоцполитики заявило о планах расширить программу адресных доплат к стандартным пенсионным выплатам на пенсионеров возрастной категории 70−75 лет.

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В правительстве разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с 2023 года

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
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