Финансы

Деньги бизнеса в 1 полугодии: почти 22 миллиарда из Укргазбанка перекочевали в Ощад и Укрэксим

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За первое полугодие текущего года номинальный объем средств юридических лиц в банках вырос на 20,9 млрд (или 3%) — до 702,4 млрд грн. В том числе, июньский приток составил 3,8 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.

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Курсовая оговорка

С учетом того, что за этот период гривна укрепилась на 3,7% — до 27,22 грн/$ (на начало июля), реальный рост портфеля ещё больше.

Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор увеличивает прирост, а у банков-лидеров по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.

Куда текут деньги бизнеса

Тройку лидеров по притоку средств бизнеса составляют государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также ПУМБ Рината Ахметова.

В десятке есть и небольшие банки, например, Айбокс Банк (5 место), Банк «Альянс» (7 место) и Первый инвестиционный банк (8 место).

Топ-10 банков по приросту средств юрлиц в январе-июне 2021 г, млрд грн.

Ощадбанк

14,2

Укрэксимбанк

10,5

ПУМБ

10,5

Райффайзен Банк

6,3

Айбокс Банк

3,7

Альфа-Банк

3,3

Банк Альянс

1,9

Первый Инвестиционный банк

1,8

ИНГ Банк Украина

1,4

Универсал Банк

1,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

В каких банках отток

Больше всего денег бизнеса потерял государственный Укргазбанк.

На втором месте с трехкратным отрывом другой госбанк — Приват.

Более скромные оттоки — у Укрсиббанка, банков «Пивденный» и «Восток».

Топ-5 банков по оттоку средств юрлиц в январе-июне 2021 г, млрд грн.

Укргазбанк

-21,9

Приватбанк

-7,1

Укрсиббанк

-3,8

Банк «Пивденный»

-1,7

Банк «Восток»

-1,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

В 1 квартале 2021 г. объем средств юридических лиц в банках увеличился всего на 0,2% (или 1,4 млрд) — до 682,5 млрд грн. При этом, в марте имел место прирост на 17,5 млрд грн! Лидером по притоку у первой четверти года стал Ощадбанк, аутсайдером — Укргазбанк.

В апреле объем средств юридических лиц в банках вырос на 4,8 млрд — до 687,4 млрд грн.

В мае портфель увеличился ещё на 11,2 млрд — до 698,6 млрд грн.

Источник: МинФин

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