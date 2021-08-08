Деньги бизнеса в 1 полугодии: почти 22 миллиарда из Укргазбанка перекочевали в Ощад и Укрэксим
За первое полугодие текущего года номинальный объем средств юридических лиц в банках вырос на 20,9 млрд (или 3%) — до 702,4 млрд грн. В том числе, июньский приток составил 3,8 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.
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Курсовая оговорка
С учетом того, что за этот период гривна укрепилась на 3,7% — до 27,22 грн/$ (на начало июля), реальный рост портфеля ещё больше.
Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор увеличивает прирост, а у банков-лидеров по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.
Куда текут деньги бизнеса
Тройку лидеров по притоку средств бизнеса составляют государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также ПУМБ Рината Ахметова.
В десятке есть и небольшие банки, например, Айбокс Банк (5 место), Банк «Альянс» (7 место) и Первый инвестиционный банк (8 место).
Топ-10 банков по приросту средств юрлиц в январе-июне 2021 г, млрд грн.
|
Ощадбанк
|
14,2
|
Укрэксимбанк
|
10,5
|
ПУМБ
|
10,5
|
Райффайзен Банк
|
6,3
|
Айбокс Банк
|
3,7
|
Альфа-Банк
|
3,3
|
Банк Альянс
|
1,9
|
Первый Инвестиционный банк
|
1,8
|
ИНГ Банк Украина
|
1,4
|
Универсал Банк
|
1,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
В каких банках отток
Больше всего денег бизнеса потерял государственный Укргазбанк.
На втором месте с трехкратным отрывом другой госбанк — Приват.
Более скромные оттоки — у Укрсиббанка, банков «Пивденный» и «Восток».
Топ-5 банков по оттоку средств юрлиц в январе-июне 2021 г, млрд грн.
|
Укргазбанк
|
-21,9
|
Приватбанк
|
-7,1
|
Укрсиббанк
|
-3,8
|
Банк «Пивденный»
|
-1,7
|
Банк «Восток»
|
-1,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
В 1 квартале 2021 г. объем средств юридических лиц в банках увеличился всего на 0,2% (или 1,4 млрд) — до 682,5 млрд грн. При этом, в марте имел место прирост на 17,5 млрд грн! Лидером по притоку у первой четверти года стал Ощадбанк, аутсайдером — Укргазбанк.
В апреле объем средств юридических лиц в банках вырос на 4,8 млрд — до 687,4 млрд грн.
В мае портфель увеличился ещё на 11,2 млрд — до 698,6 млрд грн.
Источник: МинФин