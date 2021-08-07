Финансы

Украинский фонд стартапов профинансировал 200 проектов на $5 млн

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Украинский фонд стартапов, подчиняющийся Министерству финансов, с 1 декабря 2019 профинансировал около 200 стартапов на сумму $5 млн, сообщает заместитель министра финансов Александр Кава.

Фото: boryslavrada.gov.ua

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За время функционирования фонда он успел получить уже более 3000 заявок.

«Среди победителей грантовой программы Фонда лидируют стартапы из индустрии агротехнологий, AI (искусственного интеллекта) и здравоохранения. Кроме того, Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые, безусловно делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом», — отметил Александр Кава

На сегодня общая сумма инвестиций в стартапы-победителей грантовой программы Фонда составляет $23 млн, а также $21 млн смежных сервисов. По состоянию на 1 июля 2021 Наблюдательный совет Фонда уже утвердил финансирование 130 стартапов по результатам питча (в рамках Pitch Day), а также 65 стартапов в рамках Акселерационной программы.

Контекст

Украинский фонд стартапов является государственным фондом, чья миссия — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях, с целью повышения их глобальной конкурентоспособности.

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Украинский фонд стартапов зарегистрирован в декабре 2018 года. Презентация концепции работы Фонда состоялась 11 июля 2019 и с этого времени Фонд фактически начал свою работу. 2 декабря 2019 Украинский фонд стартапов начал прием заявок на получение финансирования.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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