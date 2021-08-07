Финансы

Валютные интервенции НБУ: Регулятор сократил покупку валюты на межбанке

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Нацбанк Украины в течение недели 2−6 cthgyz 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 76300000. При этом он не продавал валюту. Об этом говорится в данных НБУ .

Фото: delo.ua

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Сколько купил валюты НБУ

НБУ сократил покупку валюты почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей ($ 136 млн).

  • Нацбанк Украины в течение недели 26−30 июня 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 136 млн.
  • 23 июля, Нацбанк впервые после 9 июля дважды выходил на рынок с покупкой доллара. В общем регулятор купил $ 32 млн.
  • С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.
  • В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $ 20 млн. Валюту регулятор не продавал.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $ 1237,60 млн и продал $ 1 068 100 000. Сальдо интервенций составило $ 991,80 млн.

Читайте также: Валютные интервенции НБУ прекратил покупку и продажу валюты на межбанке

Напомним

Ранее регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $ 20 млн до $ 5 млн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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