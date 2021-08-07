В Индии создали гиперкар мощностью в 1000 лошадиных сил

Индийская компания Mean Metal Motors разработала гиперкар под названием Azani. Новинка получила электрическую установку мощностью в 1000 лошадиных сил. Разгон до «сотни» занимает у первого индийского гиперкара всего 2,1 секунду, пишет Autonews со ссылкой на Motor1.

Фото: topspeed.com

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Запас хода у Azani — 523 км, а максимальная скорость — 322 км в час. Машину построили на новой модульной платформе. При создании конструкции инженеры использовали алюминий и карбон.

Также гипекар получил адаптивную подвеску, карбон-керамические тормоза, а также передовые системы безопасности, в том числе автопилот. Обновление П О будет происходить «по воздуху» (удалено, в автоматическом режиме). Впрочем, большинство технических подробностей Mean Metal Motors по-прежнему скрывают.

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На данный момент компания Mean Metal Motors уже начала прием заказов на гиперкар Azani. Однако цены и тираж машины пока не известны.

Источник: МинФин