Расчетный центр прекратил банковскую деятельность

Собрание акционеров ОАО «Расчетный центр» 30 июля констатировало завершение выполнения плана перехода от банка к небанковскому финучреждению. Об этом пишет Finclub.

Фото: prostobank.ua

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Акционеры утвердили отчет председателя правления ОАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» о завершении выполнения Плана прекращения банковской деятельности.

Соответствующие изменения буди внесены в устав ОАО, из которого убрали все упоминания слова «банк».

Напомним

Внеочередное собрание акционеров Расчетного центра 3 февраля 2021 решило избавиться с 1 июля банковской лицензии без прекращения юрлица. Уже 19 февраля НБУ согласовал соответствующий план прекращения банковской деятельности.

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На протяжении последних месяцев Расчетный центр рассчитывался с кредиторами по требованиям, возникшим в связи с осуществлением банковской деятельности, закрывал текущие и корреспондентские счета и тому подобное.

По итогам I полугодия банк Расчетный центр получил убыток в 1,096 млн грн.

Национальный банк Украины владеет 83,549104% акций Расчетного центр, Кабмин — 6,415094%, Минфин — 3,22206%. Среди других миноритариев Ринат Ахметов (2,781809%).

Чем будет заниматься центр

После трансформации Расчетный центр продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала без закрепленных законом монопольных полномочий.

Также Расчетный центр продолжит учет денежных средств участников рынка в Национальном банке, подтверждающий безопасность и надежность расчетов в будущем.

Источник: МинФин