Певица Рианна стала миллиардером и самой богатой женщиной-музыкантом в мире, сообщает Forbes USA. Издание оценивает ее состояние в $1,7 млрд.

Фото: economictimes.indiatimes.com

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Среди самых богатых женщин в сфере шоу-бизнеса она уступает только телеведущей Опре Уинфри, чье состояние, по данным рейтинга Forbes Real-Time, составляет $2,7 млрд.

Основная часть состояния Рианны ($1,4 млрд) приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty, которая, по данным Forbes USA, составляет 50%. Значительная часть суммы — акции певицы в производителе нижнего белья Savage X Fenty. Кроме того, часть денег ей принесла музыкальная и актерская деятельность.

Рианна запустила Fenty Beauty 2017 года. Это ее совместное предприятие с французским холдингом LVMH, которым руководит самый богатый человек Европы Бернар Арно. Издание отмечает, что компания поставила себе целью обеспечить инклюзивность: она предоставляет широкий выбор оттенков продукции для женщин с разным цветом кожи.

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«Выигрывает Рианна и за счет щедрых оценок, которые аналитики предоставляют другим косметическим компаниям», — отмечает Forbes USA. Например, оценки производителей вроде Estee Lauder и L'Oreal превышают их годовую выручку в 7,5 и более раз. Fenty Beauty, по оценке Forbes USA, стоит $2,8 млрд.

Источник: МинФин