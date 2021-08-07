Объем добычи золота на шахтах в 1 полугодии стал крупнейшим с 2000 года

Предложение золота восстановилась в первом полугодии, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть золота было добыто, а продажа золота на переработку сократилась, говорится в отчете Всемирного золотого совета (ВЗС)

Фото: manometcurrent.com

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За первое полугодие 2021 добыча шахт увеличился на 9% и достигла 1 782,6 т — самый высокий результат за первое полугодие начиная с 2000. Самым значительным фактором этого роста было намного более слабое, по сравнению с 2020, влияние пандемии. Но рост нельзя объяснить лишь коронавирусом, ведь добыча первого полугодия 2021 была на 3% выше добычи первого полугодия 2019.

Больше всего производительность выросла в Мексике — на 67%. Также выросла добыча в Канаде (на 57%), Перу (на 50%) и ПА (на 46%).

Добыча в некоторых странах, однако, снизилась. Среди них Австралия (на 3%), Китай (на 5%), Кыргызстан (на 21%) и Египет (на 25%).

Добыча золотых шахт за первое полугодие, тонны

Однако, несмотря на высокий уровень золотодобычи, ее стоимость также выросла в 2021 — за первый квартал всеобъемлющие расходы на поддержку стоимости (AISC) составили $1048 за унцию, на 6% выше чем в предыдущем году. Общие денежные расходы (ТСС) выросли на 4% до $769 за унцию. Это было обусловлено ростом расходов на оплату труда и энергии и дополнительными расходами, связанными с COVID-19

Переработка золота

Предложение переработанного золота в первом полугодии сократилась на 5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рост средней цены примерно на 10% за тот же период.

ВЗС считает, что их данные подтверждают вывод, полученный ими на основе эконометрического моделирования: изменения в цене золота имеют немедленный, но временный эффект на переработку золота. Потребители продают свои старые ювелирные изделия в ответ на подорожание золота, но когда все легко доступные запасы золота распроданы, продажи обычно останавливаются до следующего скачка цен.

Сокращение в первом полугодии золота продаваемого для переработки, дает основания полагать, что легкодоступные запасы уже закончились. Для новой волны продаж нужно еще одно существенное подорожание.

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При анализе данных для отдельных стран быстро становится очевидным, что во втором квартале в мире не было единой тенденции — ситуация в каждой стране развивалась в зависимости от местных факторов.

Предложение переработанного золота, тонны, $/унцию

Значительно вырос объем проданного золота в селах Индии. Во время быстрого распространения второй волны, местное население было вынуждено продавать золото чтобы оплатить медицинские услуги. По схожим причинам вырос объем проданного золота в Ливане.

В развитых странах, однако, этот показатель увеличился незначительно — вероятно, программы государственной помощи позволили населению не прибегать к отчаянной распродаже.

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ВЗС считает, что переработка, вероятно, будет оставаться на низком уровне в течение 2021 года. Более оптимистичный взгляд на экономические перспективы и истощение золотых запасов населения создают предпосылки для более высокого спроса на золото среди населения. В первом полугодии падение переработки золота помогло уравновесить рекордные объемы золотодобычи. Это подчеркивает значительное влияние переработки на баланс спроса и предложения золота.

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Источник: МинФин