Нарушение финмона: В июле НБУ наказал 16 небанков

Национальный банк в июле применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга до 16 небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: psm7.com

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Штрафы и предупреждения

«Е-Пей» и «Укрфинстандарт»” получили штрафы в размере 51 тыс. грн за ненадлежащее исполнение учреждениями обязанности по управлению рисками.

«Глобал Кредит» и «Фактор Стандарт» получили письменные предостережения за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос НБУ информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.

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«Микрокредит», «Ломбард Донкредит», «Интер-Риэлти и Компания», «Финансовая компания «Стронг», «Ломбард «Орион-Т «Туркенич и Капустин», «Ломбард Скрипниченко и компания», «Фри Мани», «Финансовая компания «Элит Финанс», «Микрофинансовые», «Городской ломбард Зеньковець С. М. и компания», «Файна Наличные», «Финансовая компания «Омега Групп» получили письменные предостережения за ненадлежащее исполнение обязанности сообщать специально уполномоченный орган по сведений о субъекта первичного финансового мониторинга в установленном порядке.

«Триолан.Мани» аннулировали лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов за непредоставление на запросы Нацбанка информации (письменных объяснений), необходимой для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.

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Источник: МинФин