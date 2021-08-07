Moderna за квартал заработала $3 миллиарда на продаже вакцин от covid-19

Чистая прибыль производителя вакцин от covid-19 американского биотеха компании Moderna составила $2,8 млрд по итогам второго квартала. Такие данные приводит MarketWatch.

Фото: rbc.ua

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Заработок компании

Доход компании за отчетный период составил $4,35 млрд, в то время как по итогам второго квартала 2020 года Moderna показала доход всего в $67 млн.

Вся выручка компании приходится на продажу вакцин от covid-19. В прошлом году, по итогу апреля-июня, выручка равнялась нулю.

Во втором квартале 2021 года — $4,2 млрд.

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Всего Moderna продала 199 млн доз вакцин во втором квартале.

До конца текущего года компания планирует произвести от 800 млн до 1 млрд вакцин. В 2022 году — 2−3 млрд вакцин.

За последние 12 месяцев стоимость акций Moderna выросла на 301%.

Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривенНапомним

Ранее «Минфин» писал, что акции биотехнологической компании Moderna подорожали на 8,6% во время торгов постмаркета на бирже NASDAQ 15 июля, достигнув исторического максимума $282,35 за бумагу.

Котировки биотеха резко выросли на сообщении индексного провайдера S&P Dow Jones Indices о том, что в среду, 21 июля, Moderna войдет в индекс S&P 500.

Moderna заменит в индексе фармацевтическую компанию Alexion Pharmaceuticals, которую покупает британская AstraZeneca.

Источник: МинФин