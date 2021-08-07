Какие банки стали основными кредиторами бизнеса в первом полугодии

За январь-июнь гривневый эквивалент чистого (за вычетом резервов) портфеля банковских кредитов юридическим лицам увеличился на 8% (почти 36 млрд грн) — до 483,5 млрд грн. При этом июньский прирост составил 8,5 млрд грн. Это следует из отчетности, обнародованной НБУ.

Фото: ukrinform.ua

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Курсовая оговорка

С учетом того, что за этот период гривна укрепилась на 3,7% — до 27,22 грн/$ (на начало июля) реальный рост портфеля ещё больше.

Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор увеличивает прирост, а у банков по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.

Главные кредиторы экономики

Лидером с большим отрывом от преследователей стал Райффайзен Банк — крупнейший частный отечественный банк.

Почти вдвое отстали государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, ПУМБ Рината Ахметова, а также «западный» ОТП Банк.

На 7 месте по приросту кредитования бизнеса — небольшой Банк Альянс.

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Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов юрлицам

Райффайзен Банк 8,7 Укрэксимбанк 4,6 ПУМБ 4,4 Ощадбанк 4,2 ОТП Банк 4,2 Приватбанк 3,3 Банк Альянс 1,8 Кредобанк 1,8 Прокредит Банк 1,8 Банк «Восток» 1,3

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Кто сворачивался

Лидером по номинальному сокращению портфеля кредитов «юрикам» стал российский Сбербанк, который давно постепенно сворачивает бизнес в Украине.

Среди лидеров по сокращению портфеля три банка с западным капиталом, в частности два — с французским: Креди Агриколь и Укрсиб.

Также в лидерах по сокращению — государственный Укргазбанк.

Топ-5 банков по сокращению портфеля кредитов юрлицам

Сбербанк -2,2 Креди Агриколь Банк -1,9 Укргазбанк -1,7 ИНГ Банк Украина -0,6 Укрсиббанк -0,5

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

По итогам 1 квартала 2021 г чистый портфель банковских кредитов юридическим лицам вырос всего на 0,7% (или 3,3 млрд) — до 450,4 млрд грн.

Банки резко активизировали кредитование экономики в апреле, когда чистый портфель кредитов юридическим лицам вырос на 14,8 млрд — до 465,2 млрд грн.

В мае банки немного снизили темпы кредитования бизнеса — чистый портфель кредитов юридическим лицам вырос на 9,8 млрд — до почти 475 млрд грн.

Источник: МинФин