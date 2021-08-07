Какие банки стали основными кредиторами бизнеса в первом полугодии
За январь-июнь гривневый эквивалент чистого (за вычетом резервов) портфеля банковских кредитов юридическим лицам увеличился на 8% (почти 36 млрд грн) — до 483,5 млрд грн. При этом июньский прирост составил 8,5 млрд грн. Это следует из отчетности, обнародованной НБУ.
Фото: ukrinform.ua
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Курсовая оговорка
С учетом того, что за этот период гривна укрепилась на 3,7% — до 27,22 грн/$ (на начало июля) реальный рост портфеля ещё больше.
Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор увеличивает прирост, а у банков по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.
Главные кредиторы экономики
Лидером с большим отрывом от преследователей стал Райффайзен Банк — крупнейший частный отечественный банк.
Почти вдвое отстали государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, ПУМБ Рината Ахметова, а также «западный» ОТП Банк.
На 7 месте по приросту кредитования бизнеса — небольшой Банк Альянс.
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Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов юрлицам
|
Райффайзен Банк
|
8,7
|
Укрэксимбанк
|
4,6
|
ПУМБ
|
4,4
|
Ощадбанк
|
4,2
|
ОТП Банк
|
4,2
|
Приватбанк
|
3,3
|
Банк Альянс
|
1,8
|
Кредобанк
|
1,8
|
Прокредит Банк
|
1,8
|
Банк «Восток»
|
1,3
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Кто сворачивался
Лидером по номинальному сокращению портфеля кредитов «юрикам» стал российский Сбербанк, который давно постепенно сворачивает бизнес в Украине.
Среди лидеров по сокращению портфеля три банка с западным капиталом, в частности два — с французским: Креди Агриколь и Укрсиб.
Также в лидерах по сокращению — государственный Укргазбанк.
Топ-5 банков по сокращению портфеля кредитов юрлицам
|
Сбербанк
|
-2,2
|
Креди Агриколь Банк
|
-1,9
|
Укргазбанк
|
-1,7
|
ИНГ Банк Украина
|
-0,6
|
Укрсиббанк
|
-0,5
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
По итогам 1 квартала 2021 г чистый портфель банковских кредитов юридическим лицам вырос всего на 0,7% (или 3,3 млрд) — до 450,4 млрд грн.
Банки резко активизировали кредитование экономики в апреле, когда чистый портфель кредитов юридическим лицам вырос на 14,8 млрд — до 465,2 млрд грн.
В мае банки немного снизили темпы кредитования бизнеса — чистый портфель кредитов юридическим лицам вырос на 9,8 млрд — до почти 475 млрд грн.
Источник: МинФин