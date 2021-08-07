Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда

Южнокорейский банк без отделений Kakao Bank провел первичное размещение акций. Он стал крупнейшей в стране компанией в сфере финансовых услуг по рыночной стоимости. Об этом пишет Reuters .

Фото: kedglobal.com

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Что известно

За первый день торгов акции Kakao Bank подорожали на 75% от цены выпуска, которая составила 39 000 вон (около $ 34). Всего банк выпустил 65,5 млн акций.

В результате рыночная стоимость платформы составляет около $ 28 млрд.

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В ходе IPO компания привлекла $ 2,2 млрд и планирует использовать эти средства для расширения бизнеса. По словам гендиректора Kakao Bank Юная Хо Янга, после IPO компания рассмотрит возможность выхода на зарубежные рынки, в частности в Азии, пишет NikkeiAsia.

История банка

Kakao Bank был запущен 2017 года и он стал первым цифровым банком Южной Кореи.

Сейчас Kakao Bank имеет 13 млн активных пользователей в месяц, пишет CNBC. Это делает его крупнейшим финансовым приложением в стране. Kakao Bank предлагает необеспеченные потребительские кредиты, сейчас занимая 6% этого рынка. Также банк предоставляет переводы за границу, депозит и планирует запустить ипотеку и займы малому бизнесу.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что первый украинский банк в смартфоне — monobank — был запущен в конце 2017. Его основала компания Fintech-Band, костяк которой составила экс-команда Приватбанка во главе с Дмитрием Дубилетом и Олегом Гороховским.

Сначала проект анонсировали в партнерстве с Айбокс Банком, но он так и не стартовал. В результате monobank начал работать на лицензии Универсал Банка Сергея Тигипко.

Впоследствии на рынок потянулись новые игроки. Например, Sportbank вышел на рынок в формате mvp (минимально жизнеспособный продукт) в октябре 2019 года. Активный маркетинг он запустил в марте 2020 года и с тех пор начал привлекать клиентов.

Банкир Сергей Тигипко решил запустить и собственный проект. Его реализацию он доверил своей дочери — Тигипко Анне (ТАС). В конце прошлого года она возглавила новый виртуальный izibank. Он запустился в бета-версии (пилотный проект) в сентябре прошлого года и вышел из «беты» в феврале 2021 года. Ориентироваться решили на молодую аудиторию.

Источник: МинФин