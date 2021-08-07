Федрезерв не может определиться по цифровому доллару

Уже второй топ-чиновник Федеральной резервной системы 5 августа высказался против создания создания цифрового доллара, пишет Yahoo Finance.

Фото: bloomberg.com

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Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер считает, что имплементация цифровой валюты центрального банка (CBDC), может быть очень дорогой. По его мнению, стейблкоины лучше подходят для более быстрых платежей.

«Я не уверен, что CBDC может решить какую-то проблему, которую другие проекты не могли бы решить быстрее и эффективнее», — прокомментировал он. Уоллер также добавил, что для него самым большим недостатком цифровых валют является их «чрезмерная уязвимость к кибератакам».

Сейчас ФРС находится на ранних стадиях оценки плюсов и минусов CBDC. Центробанк планирует выпустить документ о перспективах создания CBDC и криптовалютной индустрии в целом уже в этом сентябре.

Уоллер стал уже вторым членом совета управляющих, который публично раскритиковал CBDC. Заместитель председателя ФРС Рэндал Куорлз, уже заявлял в конце июня, что CBDC может стать серьезной мишенью для хакеров.

CBDC или стейблкоины

Сторонники CBDC утверждают, что она может стать дешевым способом осуществлять платежи и переводить деньги, особенно для примерно 5,4% домохозяйств США, которые не имеют банковских счетов (по состоянию на 2019).

Бывший председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов Шейла Бэйр утверждала, что в будущих кризисах CBDC позволит ФРС предоставлять денежные стимулы непосредственно гражданам, обходя банковскую систему.

Уоллер отверг потенциальные преимущества цифрового доллара, выпущенного ФРС, поставив под сомнение способность центрального банка работать в этой области эффективнее частных эмитентов. По его мнению, стейблкоины уже выполняют роль «привлекательного платежного инструмента». Однако он соглашается, что определенное регулирование пошло бы им на пользу.

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«Нет уверенности в том, что эмитенты стейблкоинов будут придерживаться курса 1: 1, если начнется вывод средств», — прокомментировал Уолтер. Он привел Tether качестве примера, намекая, что природа его активов недостаточно прозрачна.

Напомним

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Лаел Брейнард призвала ускорить разработку цифрового доллара.

Брейнард обратила внимание на то, что США отстают от других стран в разработке национальной цифровой валюты во время выступления в Группе по экономической стратегии Института Аспена.

«Доллар доминирует в международных платежах, но у меня просто не укладывается в голове почему у других крупнейших юрисдикций есть цифровые валюты, CBDC, а у США нет. Как по мне это не похоже на устойчивое будущее», — отметила Брейнард.

Источник: МинФин