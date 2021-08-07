Для обслуживания украинцев криптобиржи должны будут получить разрешение — законопроект

Криптобиржам, которые зарегистрированы за рубежом, нужно будет получать разрешение для работы в Украине. Соответствующие положения содержит законопроект «О виртуальных активах», рассказал в интервью «Минфину» заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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«Условия получения разрешения не будут сложными, регистрировать юридическое лицо в Украине не придется. Главное — доказать, что есть необходимый размер капитала, а среди учредителей нет лиц из санкционных списков», — отметил Борняков.

То есть, пояснил заместитель министра, ничего дополнительного компаниям делать не придется, нужно будет лишь подать данные для получения разрешения. «Мы понимаем, что бизнес с виртуальными активами глобальный, а потому если бы мы поставили условие регистрации в Украине, то криптобиржи просто не заходили бы в наше государство», — пояснил Борняков.

По его словам, если клиент будет видеть, что компания имеет разрешение на работу в Украине, это будет подтверждением ее прозрачной структуры собственности, и что в ней нет людей со шлейфом мошенничества. «Также клиент сможет сделать вывод, что компания придерживается определенных процедур при обмене криптовалют», — отметил замминистра.

На каком этапе рассмотрение проекта

Верховная Рада поддержала законопроект О виртуальных активах в первом чтении 2 декабря прошлого года. «За» законопроект проголосовало 230 народных депутатов.

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Сейчас проект готовится ко второму чтению. Ожидается, что Верховная Рада вернется к его рассмотрению в сентябре этого года.

Источник: МинФин