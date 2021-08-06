В сети Ethereum состоялся хардфорк London. Как отреагировал курс альткоина

В основной сети Ethereum на блоке #12 965 000 состоялся хардфорк London. Об этом пишет Forklog.

5

В рамках London имплементированы пять предложений по улучшению сети Ethereum (EIP):

EIP-3554 — отсрочка активации «бомбы сложности» до 1 декабря 2021 года;

EIP-3541 — запрет на развертывание новых смарт-контрактов, адреса которых начинаются с байта 0xEF.

EIP-3529 — снижение компенсаций за газ;

EIP-3198 — определяет код операции, возвращающей базовую комиссию блока, в котором она выполняется;

EIP-1559 — предполагает сжигание части транзакционных комиссий в зависимости от загрузки сети и сокращение волатильности цены газа.

Последнее предложение получило поддержку со стороны разработчиков и пользователей, но разделило майнеров на два лагеря.

Его противники, среди которых совместно контролирующие 43,9% хешрейта сети пулы SparkPool и Ethermine, хотели сосредоточить в последнем более 51% вычислительных мощностей. Однако их попытка провалилась.

По мнению экспертов компании Compass, активация EIP-1559 приведет к снижению доходов майнеров на 20−30%. Предложение повысит долю поступлений от добычи блоков, а снижение транзакционных сборов компенсирует рост цены криптовалюты.

Круче биткоина

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу в интервью китайскому криптожурналисту Вилли Ву спрогнозировал, что Ethereum опередит биткоин по рыночной капитализации в долгосрочной перспективе.

По мнению главы CryptoQuant, обновление позволит увеличить масштабируемость, безопасность и децентрализацию блокчейна Ethereum.

Торги альткоина

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 15:57 стоимость Ethereum составляет $2 582 за монету.

Читайте также: Биткоин возобновил рост: какую цену на него увидим в августе

Обновление альткоина станет еще одним шагом в рамках перехода на протокол 2.0

Ethereum 2.0

Протокол Ethereum 2.0 позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей.

Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ НА «МИНФИНЕ»Что такое Хардфорк

Хардфорк — это кардинальное изменение работы алгоритмов и самого кода. Чаще всего при хардфорке внедряются новые технологии, которые приводят к раздвоению блокчейна и созданию новой криптовалюты.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин