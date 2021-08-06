Налоговая амнистия. Нацбанк объяснил, как декларировать средства и банковские металлы

На выполнение программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него наличные средства и банковские металлы. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

Фото: flickr.com

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Что нужно сделать

Декларанты обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов.

Далее на этот счет нужно внести наличные средства и/или банковские металлы через операционную кассу по заявлению на перевод наличности. В реквизите «Назначение платежа/содержание операции» нужно отметить «добровольное декларирование».

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После подтверждения источников происхождения активов декларант имеет право перечислить их на собственный текущий счет физлица, открытый в банке Украины, снять их и закрыть спецсчет, или же подать в банк заявление и использовать его далее как обычный текущий счет.

Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 и действует до 1 сентября 2022 года.

Предыстория

В середине июня Верховная Рада приняла закон № 1539-IX (законопроект № 5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

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Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Источник: МинФин