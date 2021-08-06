Курс валют на вечер 6 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 8 копеек на покупке и продаже, евро потеряло 23 копейки в покупке и 22 копейки в продаже.

Фото: psychologytoday.com

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Валюта Открытие 6 августа Закрытие 6 августа Изменения доллар 26,88/26,90 26,80/26,82 8/8 евро 31,78/31,80 31,55/31,58 23/22 рубль 0,3680/0,3684 0,3653/0,3657 0,0027/0,0027

Напомним, 5 августа торги завершились в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,8560−31,8770 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3682 грн/руб.

Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,81−27,00 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 31,98 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,88−26,97 гривны, евро — 31,40−31,78 гривны.

Источник: МинФин