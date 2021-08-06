Курс валют на вечер 6 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 8 копеек на покупке и продаже, евро потеряло 23 копейки в покупке и 22 копейки в продаже.
Фото: psychologytoday.com
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Валюта
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Открытие 6 августа
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Закрытие 6 августа
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Изменения
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доллар
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26,88/26,90
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26,80/26,82
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8/8
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евро
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31,78/31,80
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31,55/31,58
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23/22
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рубль
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0,3680/0,3684
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0,3653/0,3657
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0,0027/0,0027
Напомним, 5 августа торги завершились в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,8560−31,8770 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3682 грн/руб.
Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,81−27,00 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 31,98 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,88−26,97 гривны, евро — 31,40−31,78 гривны.
Источник: МинФин