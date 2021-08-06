Курс валют на вечер 5 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 1 копейке на покупке и продаже, евро потеряло 3 копейки в покупке и в продаже.

Фото: hromadske.ua

1

Валюта Открытие 5 августа Закрытие 5 августа Изменения доллар 26,92/26,94 26,91/26,93 1/1 евро 31,88/31,90 31,85/31,87 3/3 рубль 0,3677/0,3681 0,3676/0,3682 0,0001/0,0001

Напомним, 4 августа торги завершились в диапазоне 26,9500−26,9700 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 32,0516−32,0727 грн/евро, торги по рублю — 0,3698−0,3702 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,05 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,63−31,85 гривны.

Источник: МинФин