Финансы
Курс валют на вечер 5 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 1 копейке на покупке и продаже, евро потеряло 3 копейки в покупке и в продаже.
Фото: hromadske.ua
1
|
Валюта
|
Открытие 5 августа
|
Закрытие 5 августа
|
Изменения
|
доллар
|
26,92/26,94
|
26,91/26,93
|
1/1
|
евро
|
31,88/31,90
|
31,85/31,87
|
3/3
|
рубль
|
0,3677/0,3681
|
0,3676/0,3682
|
0,0001/0,0001
Напомним, 4 августа торги завершились в диапазоне 26,9500−26,9700 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 32,0516−32,0727 грн/евро, торги по рублю — 0,3698−0,3702 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,05 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,63−31,85 гривны.
Источник: МинФин