Кабмин хочет ввести налог на необоснованные траты украинцев — Гетманцев

Кабинет министров готовит законопроект, который предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Об этом в телеграм-канале написал гава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

Фото: epravda.com.ua

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О чем идет речь

«Журналисты, друзья мои, очень вас уважаю и даже люблю. Но это же не может освободить вас от необходимости изучать первоисточники.

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Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идёт лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение.

Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать”, — написал он.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон № 1539-IX (законопроект № 5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

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Закон предлагает в период с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин