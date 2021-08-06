Главное за неделю: $2,7 миллиарда от МВФ, накопительная пенсия для бюджетников, контроль за расходами граждан и невозвратные депозиты

Какие банки получили убыток с начала года. Список

По итогам первого полугодия банки Украины получили 30,077 млрд грн чистой прибыли. 10 банков из 73 действующих показали убытки за 6 месяцев. Об этом говорится в данных НБУ.

Самый большой «минус» снова у Правэкс Банка, который потерял 91,4 млн грн.

Самым прибыльным банком стал государственный Приватбанк.

Кабмин хочет ввести налог на необоснованные траты украинцев — Гетманцев

Кабинет министров готовит законопроект, который предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, которые превышают планку подтвержденных доходов. Об этом в телеграм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

Минцифры: «В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами»

Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению. Какие налоги нужно будет платить по операциям с криптоактивами, будут ли сливать криптобиржи информацию о своих украинских клиентах, когда правоохранители перестанут устраивать «маски-шоу» майнерам, — об этом и многом другом «Минфин» говорил с замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александром Борняковым.

Между тем, биткоин возобновил рост: какую цену на него увидим в августе

Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ

Банки имеют право не возвращать депозит вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за вопросов, связанных с финансовым мониторингом. Это следует из ответа НБУ на соответствующий запрос «Минфина».

МВФ распределил СПЗ. Украина получит $2,7 миллиарда

2 августа Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ) для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Украина получит $2,7 млрд. Об этом сообщают в МВФ.

Это крупнейшее распределение СПЗ в истории МВФ. Оно должно стать стимулом для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.

В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников

В правительстве разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Украинцы установили рекорд по продаже валюты. Продано почти $2,07 миллиарда

В июле 2021 года украинцы купили наличной и безналичной иностранной валюты на общую сумму около $2,11 млрд в эквиваленте, тогда как продали почти на $2,45 млрд. Чистая продажа — $341 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Сумма покупки наличных долларов и других валют в июле составила $1,78 млрд, что не только превышает результат июня, но также является максимальным показателем с декабря 2013 года ($2,23 млрд).

Почему в Украине резко подорожал автогаз и чего ждать дальше

Цены на автогаз в Украине слетели с тормозов. Еще в начале июля АЗС торговали этим топливом по 15,4 гривен. К концу месяца ценники взлетели почти до 17 гривен. А на некоторых заправках газ стоит еще дороже — до 17,7 гривен за литр. И это еще не предел.

Но заправляться газом выгодно, пока соотношение между ценами на газ и бензин не превышает 0,6. Иначе никакой экономии на газе уже нет. Какие прайсы увидим в ближайшее время, — разбирался «Минфин».

Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции

Источник: МинФин