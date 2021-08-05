Офис президента о ценах на электроэнергию: Резкого роста не будет

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не будут резко повышать, а для некоторых категорий цену вообще не поднимут. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Фото: ez.rv.ua

21

Обещания ОП

«Резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Глава государства понимает, что есть категории потребителей, для которых и действующие тарифы высоки», — подчеркнул он.

По словам Никифорова, согласно приятому на прошлой неделе решению Совета нацбезопасности и обороны правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос системы оплаты за электроэнергию.

Читайте также: Зеленский назвал фейком новость о росте цены на электроэнергию

«Думаю, что ко Дню независимости, возможно, раньше, увидим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим», — подчеркнул Никифоров.

Кроме того, он добавил, что у президента следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

Предыстория

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство планирует уменьшить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВтч за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал фейковой информацию о росте с 1 августа цены на электроэнергию для населения.

В конце апреля Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне еще на два месяца — до 30 июня.

24 марта 2021 Кабмин продлил до 1 мая действие фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час.

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин