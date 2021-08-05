Курс доллара в четверг: «сенсации» от НБУ или как окончательно запутать рынок

Четверг прошел на валютном рынке очень интересно, хотя и не блистал особым разнообразием котировок.

Фото: ukrinform.ua

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За день котировки доллара находились в очень узком коридоре покупок 26,925−26,945 гривен и продаж от тех же 26,945 до 26,965 гривен. Лишь под конец торговой сессии они опустились до отметки 26,91/26,93 гривны за доллар.

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«Фишкой» и «сенсацией» дня стал неожиданный для всех выход Нацбанка под конец сессии с покупкой $5 млн долларов по 26,92 гривны. Зачем регулятор выходил с данной интервенцией так и осталось загадкой для дилеров банков и клиентов. На тренд по курсу это уже глобально не влияло, особо избытка или нехватки валюты не ощущалось, время выхода на торги — тоже, мягко говоря, нетипичное и малоэффективное с точки формирования у рынка «понимания» того, что «хочет» регулятор по курсу. Но факт остается фактом — НБУ присутствовал на межбанке.

Если посмотреть на все происходящее сегодня на торгах со стороны, то можно смело говорить о том, что противостояние интересов крупных игроков сегодня закончилось почти ничем. Доллар за день подешевел на 1,5 копейки — с утренних 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен, а сам тренд по курсу можно смело назвать «боковиком». Но «загадочный» выход НБУ с покупкой доллара в конце дня значительно оживил участников рынка именно своей логикой, которая так и осталась непонятной в недрах самого Национального банка.

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Главные события 5 августа на валютном рынке:

1) Доллар подешевел на 1,5 копейки — с 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен.

2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк под конец дня с «загадочной» покупкой $5 млн по 26,92 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9428 гривны, а официальный курс на 6 августа 2021 года установлен на уровне 26,9395 гривен за доллар.

Источник: МинФин