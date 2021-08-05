Финансы

JPMorgan запустил собственный биткоин-фонд для богатых клиентов

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Инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду. Об этом сообщает Coindesk.

Фото: inventure.com.ua

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Что известно

Пассивно управляемый биткоин-фонд был запущен JPMorgan в партнерстве с NYDIG (New York Digital Investment Group). На данный момент клиенты банка еще не совершали никаких вложений в фонд. Советники банка были подготовлены к проведению сделок с биткоин-фондом 4 августа.

Напомним

23 июля JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам.

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Финансовые консультанты JPMorgan с 19 июля имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale (Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust, а также в фонд Osprey Bitcoin Trust.
Возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan, включая пользователей торгового приложения Chase, клиентов, чьи активы находятся под управлением JPMorgan Advisors, а также сверхбогатых.

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21 июля стало известно, что большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов и хотят в него инвестировать.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 49 секунд ago
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