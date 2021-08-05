Инвесторы «прячутся» от инфляции на рынке недвижимости. Акции каких REITs растут быстрее всего

После вызванного пандемией спада, трастовые фонды инвестиций в недвижимость (REIT — Real Estate Investment Trust) быстро дорожают, и восстановление экономики — не единственная причина, пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

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Акции REIT растут из-за тревоги инвесторов относительно инфляции и роста процентной ставки. Спрос сделал REIT одним из самых успешных секторов на бирже в этом году — их индекс S&P поднялся на 27,9% на 27 июля.

Некоторые типы REIT пандемия даже не задела, среди них — вышки мобильной связи, дата-центры и плантации марихуаны. Но карантин нанес болезненный удар по секторам, которые зависят от больших скоплений людей: розничной торговле, больничных помещениях, квартирах, гостиницах и офисах.

Чем REIT привлекают инвесторов

Подорожание строительства ограничивает рост арендованной площади, что дает уже построенным объектам дополнительное конкурентное преимущество. Также арендодатели оформляют долгосрочные договоры таким образом, чтобы арендная плата автоматически поднималась вместе с инфляцией.

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Это делает REIT особенно привлекательными для инвесторов, которых беспокоит инфляция. Они опасаются, что если период роста цен продлится, процентные ставки вырастут и акции подешевеют. Поскольку REIT устойчивы к инфляции, инвестиции в них помогают диверсифицировать портфели ценных бумаг.

Эти компании также показывают высокую доходность. Их специальный налоговый статус требует выплачивать 90% прибыли акционерам, поэтому они выплачивают высокие дивиденды в размере от 4% до 6% (а иногда и выше). Учитывая нынешнюю рекордно низкую доходность облигаций, такой высокий уровень дивидендов делает REIT привлекательной альтернативой.

Разбор по категориям

Хотя за этот год цена акций значительно поднялась для некоторых категорий недвижимости, другие находится только на начальной стадии восстановления. Вот детальный разбор категорий:

REIT в сфере розничной торговли поднялись на 35,9% за первые шесть месяцев этого года. В период локдауна иногда звучали заявления, что торговым центрам пришел конец. Теперь, когда количество посетителей магазинов резко возрастает, они кажутся преувеличенными.

Представители категории: Simon Property Group, крупнейшая торговая группа США и Realty Income Corp., которая обладает широким спектром торговой недвижимости.

Квартиры подорожали на 37,7%. Поскольку арендаторы возвращаются к работе, а мораторий на выселение заканчивается, эти REIT имеют все шансы воспользоваться ростом спроса. США требуются примерно 2 млн новых домов ежегодно, а во время пандемии строительство почти остановилось. В более короткой перспективе резкое подорожание частных домов заставит многих жителей задержаться в квартирах.

Представители категории: Vornado Realty Trust и AvalonBay Communities.

Представители категории: Vornado Realty Trust и AvalonBay Communities. REIT в области здравоохранения выросли на 24,6%. Пандемия не сильно помешала этой категории из-за структуры долгосрочной аренды кабинетов врачей, хирургических центров и домов престарелых. Однако из-за тревоги инвесторов они также упали в цене за прошлый год. Теперь они снова заполнены людьми, поэтому спрос растет.

Представители категории: Physicians Realty Trust, Omega Healthcare Investors и Healthpeak Properties.

Офисные здания выросли на 16,9%. Многие работники все еще работают удаленно, но многие в конце концов вернутся в офисы, как предполагают CEO, которые увлеченно рассказывают о преимуществах личного общения.

Представители категории: Boston Properties, владелец офисных зданий и кампусов, и SL Green Realty Corp., наиболее значительный арендодатель офисных зданий Нью-Йорке.

REIT отелей и курортов выросли на 17%. Хотя объем деловых поездок все еще низкий, ожидается, что их количество значительно возрастет до следующего года. Отдыхающие постепенно возвращаются на курорты и в казино.

Представители категории: Host Hotels and Resorts и VICI Properties, которая владеет недвижимостью для развлечений и азартных игр, включая казино в Лас-Вегасе.

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Рост REIT, вероятно, несколько замедлится из-за Дельта-вариант коронавируса. Но если это приведет к падению фондового рынка и акции REIT подешевеют, инвесторы смогут купить их по очень низкой цене.

Источник: МинФин