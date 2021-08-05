Главное за четверг: валютные резервы Украины, фонд гарантирования для пенсий и прогноз курсов криптовалют

Международные резервы выросли до $28,95 миллиарда

По состоянию на 1 августа 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 951,1 млн. Рост на 2,1% произошел благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупки Нацбанком валюты на межбанке.

Валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн — от дополнительного выпуска еврооблигаций (ОВГЗ), а $140 млн — от размещения ОВГЗ.

В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников

В правительстве разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

В сети Ethereum состоялся хардфорк London. Как отреагировал курс альткоина

В основной сети Ethereum на блоке #12 965 000 состоялся хардфорк London. В его рамках имплементированы пять предложений по улучшению сети Ethereum.

Гендиректор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу спрогнозировал, что Ethereum опередит биткоин по рыночной капитализации в долгосрочной перспективе. По его мнению, обновление позволит увеличить масштабируемость, безопасность и децентрализацию блокчейна Ethereum.

Минфин хочет создать аналог Фонда гарантирования вкладов для накопительных пенсий

Министерство финансов инициирует создание структуры для страхования пенсионных накоплений граждан в рамках внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий. Об этом во время заседания рабочей группы, посвященной пенсионной реформе заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Биткоин возобновил рост: какую цену на него увидим в августе

Середина лета вернула на крипторынок сдержанный оптимизм. К началу августа курс биткоина достиг двухмесячного максимума, а его успех потянул вверх и другие криптовалюты. Какие настроения будут царить на рынке в августе и какие монеты могут показать лучший рост, — разбирался «Минфин».

Источник: МинФин