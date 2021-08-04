Финансы

Курс валют на вечер 4 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил по 9 копеек на покупке и продаже, евро подорожало на 15 копеек в покупке и в продаже.

0

Валюта

Открытие 4 августа

Закрытие 4 августа

Изменения

доллар

26,86/26,88

26,95/26,97

9/9

евро

31,90/31,92

32,05/32,07

15/15

рубль

0,3692/0,3696

0,3698/0,3702

0,0006/0,0006

Напомним, 3 августа торги завершились в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,8801−31,8931 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3674 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,83−27,00 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,93−27,08 гривны, евро — 31,70−31,93 гривны.

Источник: МинФин

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