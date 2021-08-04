Финансы
Курс валют на вечер 4 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил по 9 копеек на покупке и продаже, евро подорожало на 15 копеек в покупке и в продаже.
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Валюта
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Открытие 4 августа
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Закрытие 4 августа
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Изменения
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доллар
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26,86/26,88
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26,95/26,97
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9/9
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евро
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31,90/31,92
|
32,05/32,07
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15/15
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рубль
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0,3692/0,3696
|
0,3698/0,3702
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0,0006/0,0006
Напомним, 3 августа торги завершились в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,8801−31,8931 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3674 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,83−27,00 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,00 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,93−27,08 гривны, евро — 31,70−31,93 гривны.
Источник: МинФин