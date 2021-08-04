Главное за среду: рекордные продажи валюты, рост цен на бензин и ставки по депозитам

Украинцы установили рекорд по продаже валюты. Продано почти $2,07 миллиарда

В июле 2021 года украинцы купили наличной и безналичной иностранной валюты на общую сумму около $2,11 млрд в эквиваленте, тогда как продали почти на $2,45 млрд. Чистая продажа — $341 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Сумма покупки наличных долларов и других валют в июле составила $1,78 млрд, что не только превышает результат июня, но также является максимальным показателем с декабря 2013 года ($2,23 млрд).

Максимальная доходность гривневых вкладов в мелких банках снова снизилась

Несмотря на рост ключевой ставки НБУ, ставки по вкладам в нацвалюте повысили только 2 из 20 мелких банков. Сколько сейчас готовы платить вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,86 грн/литр и дизтоплива — 22,24 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец июля. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л, дизтоплива — 29,24 грн/л.

Есть ли пузырь на рынке недвижимости Украины

Одним из главных объектов инвестирования у украинцев является рынок недвижимости. А поэтому вопрос о цене на недвижимость и ее перспективах очень важен и актуален.

Источник: МинФин