Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ

Банки имеют право не возвращать депозит вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за вопросов, связанных с финансовым мониторингом. Это следует из ответа НБУ на соответствующий запрос «Минфина».

Фото: bitnovosti.com

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Три «железные» условия

Согласно информации НБУ, есть три ситуации, в которых банк ОБЯЗАН отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе, по выдаче банковского вклада.

Такими случаями являются:

1. включение клиента в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности;

2. применение к лицу международных санкций;

3. применение к лицу специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

«В этих случаях банк применяет замораживание/блокирование активов клиента. Но после отмены указанных выше оснований возвращает ему средства клиенту», — поясняют в Нацбанке.

Жестокий финмон

В НБУ напомнили, что коммерческие банки, выполняя требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», применяют в своей деятельности риск-ориентированный подход. Это означает, что банк принимает меры в зависимости от риска конкретного клиента, вида услуги, суммы финансовой операции и тому подобное.

Все вопросы — «на входе», но …

В Нацбанке говорят: банк может запросить у клиента документы об источниках происхождения средств в случаях, если сумма финансовой операции этого клиента не соответствует информации о его доходах или если возникнет подозрение, что эти средства могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Такую информацию банки должны затребовать ДО зачисления средств на депозитный счет.

«При выдаче клиенту денежных средств со счета у работников банка не должно быть вопросов об источниках происхождения его средств», — подчеркивают в Нацбанке.

Но в некоторых случаях клиента могут проверить и «на выходе». «В случае, если у банка появилась новая информация по клиенту, источникам происхождения средств, которая стала известна в процессе обслуживания клиента, банк имеет право получить от клиента дополнительные документы/информацию, а клиент обязан их предоставить».

Предыстория

По итогам июня, автором лучшего отклика на сайте «Минфину» о банке стал пользователь под ником LAnatoliy, который пожаловался, что из-за блокирования счета в Приватбанке не может получить собственные средства после окончания срока депозита.

Источник: МинФин