Финансы

Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции

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Банк «Глобус» со 2 августа проводит акцию для своих вкладчиков с выплатой первым восьми клиентам призов от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Для участия надо всего лишь подать заявку на странице акции.

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Условия акции

В акции участвуют депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в иностранной валюте (доллар, евро), размещенные в банке «Глобус».

  • cрок вклада — от 6 месяцев
  • сумма вклада от $400, 400 евро
  • клиентам принимающим участие в розыгрыше, также оплачивается «Бонус от Минфина».

В акции не участвуют депозиты

  • оформленные после окончания периода действия Акции;
  • оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;
  • подтвержденные на странице подтверждения до начала периода действия данной акции;
  • не подтвержденные участником акции на странице подтверждения в период действия данной Акции.

Призовой фонд акции

Призовой фонд формируется на усмотрение организатора и составляет 20 тыс. грн.

Первые 8 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от организатора, которые распределяются он таким образом:

  • 1-е место — 10 000 грн;
  • 2-е место — 3 000 грн;
  • 3-е место — 2 000 грн;
  • 4−8-е места — по 1000 грн.

Отправить заявку

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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