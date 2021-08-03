Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции

Банк «Глобус» со 2 августа проводит акцию для своих вкладчиков с выплатой первым восьми клиентам призов от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Для участия надо всего лишь подать заявку на странице акции.

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Условия акции

В акции участвуют депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в иностранной валюте (доллар, евро), размещенные в банке «Глобус».

cрок вклада — от 6 месяцев

сумма вклада от $400, 400 евро

клиентам принимающим участие в розыгрыше, также оплачивается «Бонус от Минфина».

В акции не участвуют депозиты

оформленные после окончания периода действия Акции;

оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;

подтвержденные на странице подтверждения до начала периода действия данной акции;

не подтвержденные участником акции на странице подтверждения в период действия данной Акции.

Призовой фонд акции

Призовой фонд формируется на усмотрение организатора и составляет 20 тыс. грн.

Первые 8 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от организатора, которые распределяются он таким образом:

1-е место — 10 000 грн;

2-е место — 3 000 грн;

3-е место — 2 000 грн;

4−8-е места — по 1000 грн.

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Источник: МинФин