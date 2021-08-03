Финансы
Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции
Банк «Глобус» со 2 августа проводит акцию для своих вкладчиков с выплатой первым восьми клиентам призов от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Для участия надо всего лишь подать заявку на странице акции.
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Условия акции
В акции участвуют депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в иностранной валюте (доллар, евро), размещенные в банке «Глобус».
- cрок вклада — от 6 месяцев
- сумма вклада от $400, 400 евро
- клиентам принимающим участие в розыгрыше, также оплачивается «Бонус от Минфина».
В акции не участвуют депозиты
- оформленные после окончания периода действия Акции;
- оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;
- подтвержденные на странице подтверждения до начала периода действия данной акции;
- не подтвержденные участником акции на странице подтверждения в период действия данной Акции.
Призовой фонд акции
Призовой фонд формируется на усмотрение организатора и составляет 20 тыс. грн.
Первые 8 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от организатора, которые распределяются он таким образом:
- 1-е место — 10 000 грн;
- 2-е место — 3 000 грн;
- 3-е место — 2 000 грн;
- 4−8-е места — по 1000 грн.
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Источник: МинФин