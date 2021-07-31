США перестали принимать заявки на IPO от китайских компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила регистрацию первичных публичных размещений (IPO) и другие способы продаж ценных бумаг для китайских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: 1news.com.ua

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Что известно

По словам источников, SEC попросила компании не подавать заявки до тех пор, пока не разработает конкретные указания о том, каким образом они должны будут раскрывать риски, с которыми они могут столкнуться в Китае.

Также SEC разрабатывает правила делистинга с американских бирж китайских компаний, которые не соответствуют требованиям аудита США.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что китайские компании, котирующиеся на фондовых биржах США, должны будут раскрывать риски вмешательства правительства Китая в их бизнес в своей отчетности.

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Согласно данным Refinitiv, объем IPO китайских компаний в США в этом году достиг рекордных $12,8 млрд.

Однако в июле активность компаний из КНР существенно сократилась после того, как китайские регулирующие органы начали масштабное расследование в отношении крупнейшего сервиса такси Didi Global, а позже и вовсе потребовали удалить приложение компании из магазинов.

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В конце прошедшей недели стало известно о планах регуляторов КНР ужесточить регулирование онлайн-образования в КНР, в том числе запретить привлекать капитал от иностранных инвесторов и проводить IPO.

В результате в акциях китайских образовательных платформ начались массовые продажи, из-за которых некоторые EdTech-компании потеряли более половины стоимости за день.

В субботу антимонопольный регулятор КНР — государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) — обязал холдинг Tencent, владельца сервиса WeChat, отказаться от своих исключительных прав на лицензирование музыки и наложил на компанию штраф за антиконкурентное поведение в размере $77 тыс.

В понедельник распродажи бумаг образовательных сервисов продолжились, и вместе с сектором образования падали и другие китайские компании, в том числе связанные с технологиями, здравоохранением и недвижимостью.

По подсчетам Financial Times, в понедельник инвесторы продали акций китайских компаний, котирующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, на $2 млрд, поскольку ужесточение регулирования в отношении образовательных компаний вызвали опасения относительно дальнейшего усиления нормативных требований в других секторах.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин