Пломбир для Европы. Экспорт украинского мороженого вырос в полтора раза

За последние 5 лет экспорт украинского мороженого увеличился в полтора раза — с 4464,2 тонн в 2016 году до 6743,0 тонн в 2020 году. Об этом сообщает Госпотребслужба.

Фото: unian.ua

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При этом, за 4 месяца 2021-го экспорт мороженого увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2300,9 тонн

«Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. В то же время, в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1077,4 тонн, или 46,8% от общего объема экспорта», — говорится в сообщении.

«Рост экспорта свидетельствует о высоком качестве украинской продукции, которая ценится как в Украине, так и за ее пределами. Приятно, что почти половина украинского экспорта мороженого приходится на страны ЕС, с которыми сегодня интенсифицируется торговля по многим торговыми позициями», — сказала Владислава Магалецкая .

Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101−1031 тонн. Основными странами-импортерами являются Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

За 5 месяцев 2021 производство мороженого в Украине составило 61,6 тыс. литров, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Какое мороженое производит Украина

По данным Ассоциации украинских производителей «Мороженое и замороженные продукты» крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине являются Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2%), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.

В Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом — 55,4%, пломбир — 22,4%, сливочное — 11,3%, молочное — 1,8%, плодово-ягодное — 9,1%.

Наиболее популярным мороженым в Украине остается классический пломбир, как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (около 40%).

Источник: МинФин