«Минфин» назвал киевского застройщика, который сдал больше всего жилья в первом полугодии
В первом полугодии в столице введен в эксплуатацию 31 жилой комплекс общей площадью 727 тыс. кв м. Таковы результаты подсчета, который сделал «Минфин» при подготовке рейтинга застройщиков Киева за 1−2 квартал 2021. Больше всего «квадратов» нового жилья ввела в эксплуатацию компания Stolitsa Group.
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Кто построил больше всех
Stolitsa Group в первом полугодии закончила работу над ЖК Seven и Галактика. Общая площадь сданного жилья — 77,5 тыс. кв м.
На втором месте в рейтинге — Эмпориум Пропертиз. Этот застройщик ввел в эксплуатацию 58,7 тыс. кв м. в Ж К Ярославов Град. На третьей позиции разместился Интергал-Буд — почти 51,6 тыс. кв м. в Ж К Сырецкие сады, Нивки-Парк и Малахит.
Первая пятерка застройщиков выглядит так:
|
Застройщик
|
Общая площадь в кв. м
|
Количество квартир
|
Stolitsa Group
|
77497,52
|
1248
|
ТОВ «Емпориум Пропертиз»
|
58735,4
|
743
|
Интергал-Буд
|
51578,9
|
824
|
Група компаній DIM
|
47753,8
|
760
|
Futura hata
|
46490,3
|
892
Сколько всего построено
Всего за первые шесть месяцев 2021 года в столице сдан в эксплуатацию 31 жилой комплекс общей площадью 727,6 тыс. кв м.
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Это больше, чем во втором полугодии 2020 г. (28 ЖК площадью 704,5 тыс. кв м), но намного меньше, чем обещали сами строительные компании. В первом полугодии столичные застройщики планировали ввести в эксплуатацию 82 объекта.
Детальнее о рейтинге застройщиков читайте по ссылке.
Подробную информацию об участниках рейтинга, и введенной в эксплуатацию недвижимость смотрите здесь.
Источник: МинФин