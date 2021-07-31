«Минфин» назвал киевского застройщика, который сдал больше всего жилья в первом полугодии

В первом полугодии в столице введен в эксплуатацию 31 жилой комплекс общей площадью 727 тыс. кв м. Таковы результаты подсчета, который сделал «Минфин» при подготовке рейтинга застройщиков Киева за 1−2 квартал 2021. Больше всего «квадратов» нового жилья ввела в эксплуатацию компания Stolitsa Group.

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Кто построил больше всех

Stolitsa Group в первом полугодии закончила работу над ЖК Seven и Галактика. Общая площадь сданного жилья — 77,5 тыс. кв м.

На втором месте в рейтинге — Эмпориум Пропертиз. Этот застройщик ввел в эксплуатацию 58,7 тыс. кв м. в Ж К Ярославов Град. На третьей позиции разместился Интергал-Буд — почти 51,6 тыс. кв м. в Ж К Сырецкие сады, Нивки-Парк и Малахит.

Первая пятерка застройщиков выглядит так:

Застройщик Общая площадь в кв. м Количество квартир Stolitsa Group 77497,52 1248 ТОВ «Емпориум Пропертиз» 58735,4 743 Интергал-Буд 51578,9 824 Група компаній DIM 47753,8 760 Futura hata 46490,3 892

Сколько всего построено

Всего за первые шесть месяцев 2021 года в столице сдан в эксплуатацию 31 жилой комплекс общей площадью 727,6 тыс. кв м.

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Это больше, чем во втором полугодии 2020 г. (28 ЖК площадью 704,5 тыс. кв м), но намного меньше, чем обещали сами строительные компании. В первом полугодии столичные застройщики планировали ввести в эксплуатацию 82 объекта.

Детальнее о рейтинге застройщиков читайте по ссылке.

Подробную информацию об участниках рейтинга, и введенной в эксплуатацию недвижимость смотрите здесь.

Источник: МинФин