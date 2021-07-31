Малайзия объявила о принудительных мерах против Binance
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила о принудительных мерах в отношении Binance «за незаконное управление биржей цифровых активов (DAX)», пишет ForkLog.
Фото: binance.com
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В уведомлении SC упоминаются зарегистрированная на Каймановых островах Binance Holdings Limited, CEO компании Чанпэн Чжао, а также подразделения Binance Digital Limited (Великобритания), Binance UAB (Литва) и Binance Asia Services Pte Ltd (Сингапур).
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Согласно пресс-релизу, регулятор вынес «публичный выговор» перечисленным организациям и руководству за продолжение незаконной деятельности в Малайзии. SC обязала их «отключить веб-сайт binance.com и мобильные приложения в Малайзии в течение 14 дней, начиная с 26 июля 2021 года».
Компания также должна прекратить продвижение услуг среди местных инвесторов и закрыть им доступ к Telegram-каналу Binance
«Инвесторам рекомендуется не работать с нелегальной DAX […]. Владельцев активных аккаунтов на Binance мы настоятельно призываем прекратить торговлю через платформу и вывести все свои средства», — говорится в уведомлении.
Предыстория
Ранее SC добавила Binance в список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству.
30 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии проведет проверку касательно роли Binance Holdings в деле об отмывании денег. Ранее в нарушении валютных правил заподозрили принадлежащую компании биржу WazirX.
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Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.
Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд и Гонконг обвинили компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.
Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.
На фоне давления со стороны надзорных органов CEO биржи Чанпэн Чжао опубликовал письмо, в котором рассказал о планах платформы по защите клиентов и обеспечению комплаенса. Позже он сообщил о поиске кандидата на пост гендиректора, но подчеркнул, что не покидает Binancе.
Биржа Binance
Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.
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Источник: МинФин