Курс валют на вечер 30 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

Фото: rbc.ua

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Валюта Открытие 30 июля Закрытие 30 июля Изменения доллар 26,82/26,84 26,78/26,80 4/4 евро 31,87/31,89 31,81/31,84 6/5 рубль 0,3654/0,3658 0,3671/0,3675 0,0017/0,0017

Напомним, 29 июля торги завершились в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,9150−31,9388 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,97 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,03 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,86−27,00 гривны, евро — 31,65−31,90 гривны.

Источник: МинФин