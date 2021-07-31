Финансы
Курс валют на вечер 30 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Фото: rbc.ua
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Валюта
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Открытие 30 июля
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Закрытие 30 июля
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Изменения
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доллар
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26,82/26,84
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26,78/26,80
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4/4
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евро
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31,87/31,89
|
31,81/31,84
|
6/5
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рубль
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0,3654/0,3658
|
0,3671/0,3675
|
0,0017/0,0017
Напомним, 29 июля торги завершились в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,9150−31,9388 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,97 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,03 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,86−27,00 гривны, евро — 31,65−31,90 гривны.
Источник: МинФин