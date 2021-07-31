Китай приказал 25 BigTech компаниям разобраться со своими проблемами

Правительство КНР приказало 25 компаниям провести внутренние проверки и устранить многочисленные проблемы. Это стало одним из первых шагов в объявленной правительством кампании борьбы с нелегальной интернет активностью, пишет Bloomberg.

Фото: bbc.com

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Министерство промышленности и информатизации Китая 30 июля приказало 25 BigTech компаниям, в том числе Alibaba и Tencent, исправить проблемы с безопасностью данных и защитой потребителей.

Встреча регулятора с компаниями состоялась через четыре дня после того, как министерство объявило о начале кампании против нелегальной интернет активности.

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Безопасность данных — один из приоритетов правительства Китая в его борьбе с интернет-компаниями. Да, именно безопасность данных была одной из причин, по которым Китай начал расследование по DiDi и запретил китайским компаниям выходить на бирже за пределами Китая без разрешения властей.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что китайские компании, котирующиеся на фондовых биржах США, должны будут раскрывать риски вмешательства правительства Китая в их бизнес в своей отчетности.

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Согласно данным Refinitiv, объем IPO китайских компаний в США в этом году достиг рекордных $12,8 млрд.

Однако в июле активность компаний из КНР существенно сократилась после того, как китайские регулирующие органы начали масштабное расследование в отношении крупнейшего сервиса такси Didi Global, а позже и вовсе потребовали удалить приложение компании из магазинов.

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В конце прошедшей недели стало известно о планах регуляторов КНР ужесточить регулирование онлайн-образования в КНР, в том числе запретить привлекать капитал от иностранных инвесторов и проводить IPO.

В результате в акциях китайских образовательных платформ начались массовые продажи, из-за которых некоторые EdTech-компании потеряли более половины стоимости за день.

В субботу антимонопольный регулятор КНР — государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) — обязал холдинг Tencent, владельца сервиса WeChat, отказаться от своих исключительных прав на лицензирование музыки и наложил на компанию штраф за антиконкурентное поведение в размере $77 тыс.

В понедельник распродажи бумаг образовательных сервисов продолжились, и вместе с сектором образования падали и другие китайские компании, в том числе связанные с технологиями, здравоохранением и недвижимостью.

По подсчетам Financial Times, в понедельник инвесторы продали акций китайских компаний, котирующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, на $2 млрд, поскольку ужесточение регулирования в отношении образовательных компаний вызвали опасения относительно дальнейшего усиления нормативных требований в других секторах.

Источник: МинФин