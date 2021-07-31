Италия открывается для украинцев. Но есть условие
С 31 июля 2021 года путешественники из Украины смогут въехать в Италию с любой целью, в том числе туристической. Об этом написал министр Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в твитере.
Фото: pravda.com.ua
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Какие условия
Для посещения Италии необходим отрицательный ПЦР или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Также нужно заполнить онлайн-форму санитарного контроля.
Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:
Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії 🙂
Всі умови👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021
По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию, после чего сделать повторный тест на коронавирус.
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Напомним
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28 июля Люксембург открыл въезд для украинцев согласно рекомендации Совета Е С.
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26 июля 2021 сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцам разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.
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С 1 июля украинцы, привитые вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.
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Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.
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Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.
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Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.
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Германия открылась для путешественников еще с 18 июля. Подтверждением для въезда в страну является отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда.
Источник: МинФин