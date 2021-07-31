Италия открывается для украинцев. Но есть условие

С 31 июля 2021 года путешественники из Украины смогут въехать в Италию с любой целью, в том числе туристической. Об этом написал министр Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в твитере.

Фото: pravda.com.ua

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Какие условия

Для посещения Италии необходим отрицательный ПЦР или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Также нужно заполнить онлайн-форму санитарного контроля.

Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:

Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії 🙂

Всі умови👇https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021

По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию, после чего сделать повторный тест на коронавирус.

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Напомним

28 июля Люксембург открыл въезд для украинцев согласно рекомендации Совета Е С.

26 июля 2021 сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцам разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.

С 1 июля украинцы, привитые вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.

Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.

Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.

Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.

Германия открылась для путешественников еще с 18 июля. Подтверждением для въезда в страну является отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда.

Источник: МинФин