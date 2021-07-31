Facebook собирает команду разработчиков для создания собственной виртуальной вселенной

Facebook набирает команду для работы над «метавселенной», которая объединит физическую, дополненную (AR) и виртуальную (VR) реальности. Концепция «метавселенной» предусматривает создание цифровых миров, в которых пользователи смогут работать, играть и общаться, сообщает Investory News со ссылкой на CNBC.

Фото: ft.com

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«Команда станет частью отдела по разработке AR и VR в Facebook (Facebook Reality Labs)», — рассказал председатель этого отдела Эндрю Босворт. Особенность «метавселенной», по его словам, — возможность чувствовать физическое присутствие другого человека через цифровое пространство.

Как объяснил Босворт, сейчас «телепорт» в комнату к другому человеку доступен через смартдисплей Portal и гарнитуру Oculus. Но для создания «метавселенной» разработчикам придется «построить соединительную ткань» между этими пространствами.

«Это позволит человеку освободиться от физических ограничений и перемещаться из одного пространства в другое так же легко, как он переходит из комнаты в комнату», — добавил эксперт.

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Воплощенный интернет

В интервью The Verge Марк Цукерберг подчеркнул, что о «метавселенной» можно думать как о «воплощенном интернете», где вместо того, чтобы просматривать контент, пользователь становится его частью. Превратить Facebook в «метавселенную» Цукерберг рассчитывает в «ближайшие пять лет или около того».

«Метавселенная» предоставит возможность не просто наблюдать за происходящим, а погружаться в него — например, можно не выходя из дома побывать на 3D-концерте или сделать звонок и при этом видеть голограмму того, с кем вы связываетесь, и самому быть такой голограммой «, — пояснил глава Facebook.

Технологические компании и их руководители все чаще обсуждают «метавселенную» как технологию-преемницу смартфонов и мобильного интернета, отмечает CNBC. В качестве примера уже существующей «метавселенной» часто приводится игра Roblox. Ее материнская компания оценивается в $44 млрд.

Источник: МинФин