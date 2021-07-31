Еврозона выходит из рецессии: за 2 квартал экономика выросла на 2%

Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 2% на фоне осторожного снятия карантинных ограничений, пишет CNBC.

Фото: politico.eu

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Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы Евростатом 30 июля, экономика еврозоны выросла на 2% за последние три месяца. Для сравнения, в предыдущем квартале она сократилась на 0,3%, а в последний квартал 2020 — на 0,6%.

ВВП увеличился на 13,7% по сравнению со вторым кварталом 2020. Наибольший рост за квартал показали Португалия, Австрия и Латвия.

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Коронавирус еще не преодолен

Будущее, однако, остается неопределенным. В последние несколько недель многие страны уже зафиксировали скачок числа заболеваний, вызванных более заразным Дельта-вариантом коронавируса. И хотя новая волна не сильно повлияла на количество госпитализированных пациентов, а вакцинация набирает обороты, ожидается, что из-за роста заболеваемости часть потребителей не воспользуется смягчением ограничений.

Клаус Вистесен, экономист Pantheon Macro, считает, что третий квартал покажет еще лучшие результаты, но риски остаются. Он приводит пример Великобритании, где рост заболеваемости негативно влияет на экономическое восстановление, даже после снятия всех карантинных ограничений.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что рост ВВП еврозоны составит 4,6% в этом году и 4,7% — в следующем.

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Инфляция превысила 2%

Евростат также заявил, что прогнозируемый уровень инфляции в этом месяце повысится до 2,2% по сравнению с 1,9% в июне.

Центробанки, как и рынок в целом, уделяют особое внимание этому показателю, ведь он позволит понять, временный ли нынешний рост цен, или постоянный. Если период высокой инфляции затянется, это может привести к сокращению монетарных стимулов.

Цель ЕЦБ — поддержать уровень инфляции 2%. Регулятор ожидает, что уровень инфляции поднимется в следующие несколько месяцев, но опять уменьшится в следующем году.

Автор:

Редактор ленты новостей

Никита Волков

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин