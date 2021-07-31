Amazon оштрафовали на $886 миллионов

Регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на рекордные $886 млн за обработку персональных данных в нарушение правил Евросоюза. Компания намерена оспаривать это решение и считает его необоснованным, пишет Forbes.

Фото: dw.com

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Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) оштрафовала компанию Amazon за нарушения в области защиты данных на €746 млн (около $886 млн), сообщила компания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ретейлер рассказал, что комиссия вынесла это решение 16 июля, утверждая, что Amazon занимается обработкой персональных данных в нарушение правил ЕС по их защите. Регламент Евросоюза требует, чтобы компании запрашивали согласие пользователей, прежде чем использовать их личные данные, иначе им грозят крупные штрафы, поясняет Reuters.

«Мы считаем решение CNPD необоснованным и намерены активно защищаться по этому вопросу», — говорится в заявлении компании. Bloomberg называет этот штраф рекордным. «Никаких утечек данных не было, и никакие данные клиентов не были переданы какой-либо третьей стороне», — приводит агентство заявление Amazon.

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Источник: МинФин