Зеленский подписал закон «О платежных услугах»: 4 главных изменения, которые ждут украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О платежных услугах» № 1591-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Главная цель документа — модернизация и развитие рынка платежных услуг. Он должен способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере страны.

Что изменится для украинцев

1. Люди смогут получать платежные услуги не только в банках, но и в небанковских финучреждениях, у почтовых и мобильных операторов.

Почтовые операторы, небанковские учреждения или учреждения по выпуску электронных денег смогут проводить платежи, однако на них не будут распространяться банковские гарантии. То есть все эти структуры не будут членами Фонда гарантирования вкладов физлиц. Потому в случае их закрытия по любой причине человек не сможет получить компенсацию в размере 200 тыс. грн.

2. Мобильные операторы с сетями отделений по всей стране могут стать конкурентами банков.

Номер телефона абонента станет его счетом: деньги на него могут попадать разными способами — и безналично с карточки, и наличными через платежные терминалы или через кассу в отделении мобильного оператора/супермаркета (в магазинах давно можно вносить наличные на телефон).

Но в новом законе есть ограничения: за раз можно перечислить не более 20% минимальной зарплаты, то есть не более 1,2 тыс. гривен, а за месяц — одну минималку (сейчас — 6 тыс. грн).

3. Конкуренция опустит цены на проведение платежей

Чем больше структур будет появляться на платежном рынке, тем скорее будут снижаться комиссии за перечисление денег.

На текущий момент средняя цена банковского платежа колеблется в рамках 0,5−1% суммы.

4. Настоящей революцией для банков и их клиентов может стать внедрение открытого API или «открытого банкинга» (Open Banking).

На практике это значит, что банки будут видеть данные своих клиентов в других финучреждениях. То есть Приватбанк, например, узнает, что у его клиента есть счета, скажем, еще в Монобанке и Укрсиббанке, а также что человек застраховал свою машину в «Альфа-Страховании», и получил кредит в финкомпании «Кредит Маркет».

Приватбанк будет знать все суммы (где/сколько денег клиента вложено/одолжено/потрачено) и операции в других структурах, а все эти структуры «увидят» счет в Приватбанке.

Это делается, чтобы агрегировать всю информацию в одном программном продукте или в мобильном приложении.

Ожидается, что этот подход заработает не ранее 2023 года.

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Источник: МинФин