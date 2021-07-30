В Минагропроде назвали, сколько стоит гектар украинской земли

За 30 дней работы рынка общая площадь проданных участков, в отношении которых зарегистрировано сделки, составила 5324 га, а сумма сделок составила 210 млн гривен. Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

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Стоимость земли

«То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. На сегодня больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж — по всей стране», — отметил он.

По его словам, все больше нотариусов осваивают все инструменты, необходимые для регистрации сделок, и все больше аграриев убеждаются в действенности рынка.

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«Время популизма на теме земли истекло. Очень скоро граждане узнают, кто боролся за права народа, а кто — паразитировал на теневом рынке земли. Прозрачность рынка и доступность данных для всех только повысят его эффективность. 40 тыс. за гектар — это наша стартовая линия. Мы с вами перешли на новый этап отношения к земле. Земля — это защищенная, свободная собственность, стоимость которой растет», — заявил Лещенко.

За 30 дней со старта рынка земли заключили 2901 сделку.

«То есть, лишь 1 из 2000 владельцев земли распорядились ею: продали или подарили», — отмечает министр.

Напомним

С 1 июля 2021 в Украине заработал рынок земли. Граждане Украины отныне могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения с ограничением в 100 га.

До 2024 года закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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Источник: МинФин