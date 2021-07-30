Стартап Маска привлек $205 миллионов

Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, привлек $205 млн в очередном раунде финансирования. Об этом компания сообщила в корпоративном блоге.

Фото: pravda.com.ua

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Полученные стартапом инвестиции — крупнейшие в истории венчурных вложений в этой области, написал Bloomberg.

Основным инвестором раунда финансирования Neuralink стала инвестиционная компания Vy Capital. В раунде также принимали участие подразделение Alphabet — венчурный фонд Google Ventures, инвестиционные компании DFJ Growth, Valor Equity Partners, венчурные компании Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund.

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Что известно о стартапе

Neuralink занимается созданием чипов, которые имплантируются в мозг человека и связывают его с компьютером.

Ожидается, что разработка будет помогать в лечении неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию, а также при травмах спинного мозга.

Первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон при помощи разума — он сможет делать это быстрее здорового человека.

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Источник: МинФин