Съезд политбюро компартии Китая пройдет на этой неделе. Почему за ним следят инвесторы

После недели рыночных потрясений инвесторы внимательно следят за съездом Политбюро компартии Китая, пытаясь понять, чего ждать от правительства и центробанка, пишет Bloomberg.

Фото: asianews.it

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Коммунистическая верхушка ежегодно встречается в июле, чтобы обсудить результаты первого полугодия и спланировать свои действия на второе. На этот раз на фоне новых, более жестких регулировок, коснувшихся сразу нескольких секторов экономики, это событие привлекает особое внимание.

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Социальная экономика

Экономисты предупреждают, что притеснения бизнеса продолжаться, ведь Пекин фокусирует свое внимание на задекларированных им социальных целях: уменьшении неравенства, поддержке честной конкуренции и улучшение благосостояния населения. В то же время, правительство может склоняться к большей монетарной и фискальной поддержке, поскольку риски для экономического роста растут.

«На макроуровне политика, вероятно, будет несколько либеральнее, но на микроуровне интенсивное усиление регулирования продолжится», — считает Ларри Ху, экономист Macquarie Group.

Он добавляет, что сейчас ожидается, что Пекин легко достигнет своей нынешней цели в 6% роста ВВП. Это дает власти окно возможностей от трех до шести месяцев для внедрения структурных реформ. В апреле Политбюро уже заявило, что намерено «эффективно использовать» это время.

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Читать между строк

По словам Чжоу Хао, экономиста сингапурского Commerzbank AG, на таких встречах партия редко прямо заявляет о своих намерениях. Однако, некоторые фразы чиновников позволяют делать предположения о будущих действиях правительства.

Например, в декабре политбюро пообещало усилить антимонопольные меры в ответ на «хаотическую экспансию капитала». За этим заявлением последовали действия регуляторов против технологических гигантов страны, включая рекордный штраф в $2,8 млрд, который получила Alibaba.

«Большинство регуляторных мер будут направлены против отраслей, где спекуляция позволила небольшой группе людей разбогатеть за счет общества», — прогнозирует Дин Шуан, экономист Standard Chartered Plc. Он считает, что следующими будут реформированы сферы медицинского обслуживания и ухода за пожилыми людьми.

Пекину также придется исправить вред, который был нанесен доверию инвесторов неожиданными действиями власти. «Если на встрече подчеркнут, что новые меры будут внедряться более предсказуемо, это может по крайней мере на время успокоить рынок», — комментирует Дин.

Пекин уже пытается восстановить доверие инвесторов — центробанк увеличил денежные вливания на межбанковский рынок, отступив от привычной схемы ежедневных операций с ликвидностью, регулятор ценных бумаг организовал встречу с важными инвестиционными банками, чтобы развеять их тревогу относительно новых притеснений, а государственные СМИ выпустили серию статей, где назвали панику «преувеличенной».

Монетарная политика

Еще одна деталь, которая интересует инвесторов в будущей заявлении политбюро — это монетарная политика. Народный Банк Китая (НБК) уже удивил рынок в этом месяце, снизив норматив резервирования.

Экономисты целого ряда известных банков прогнозируют, что НБК сделает это снова. Это позволило бы банкам выплатить 3,75 трлн юаней ($580,5 млрд) своих долгов перед центробанком.

Томми Се, исследователь китайского региона в OCBC, говорит, что процентные ставки, вероятно, останутся стабильными, а сокращение роста кредитов остановится.

Правительство также может увеличить фискальную поддержку экономики, что позволит ускорить продажу облигаций во втором полугодии, после резкого сокращения фискальных расходов в первые шесть месяцев, заявляет Китайская ассоциация политологии, аналитический центр, связанный с правительством.

Источник: МинФин