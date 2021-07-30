Рынок земли: за месяц зарегистрировано 2 591 соглашение

По состоянию на 29 июля зарегистрировано 2 591 соглашение в рамках действующего рынка земли. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Фото: 5.ua

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Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4255 нотариусов. Всего заявлений — 4767, из них согласовано 4213, отказ получили 554.

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Контекст

С 1 июля 2021 в Украине заработал рынок земли. Граждане Украины отныне могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения с ограничением в 100 га.

До 2024 года закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Ранее, по состоянию на 19 июля, было зарегистрировано 1107 земельных сделок.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин