НБУ вышел на межбанк и купил $20 миллионов
30 июля ближе к 11 часам Нацбанк вышел на межбанк с покупкой валюты. Сумма покупки составила $20 млн в пределах до 26,81 гривен. Об этом «Минфину» сообщил источник на валютном рынке.
Фото: censor.net
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«Появление ближе к 11 часам на рынке Нацбанка и покупка им $20 млн в пределах до 26,81 гривен — остановило проседание котировок, что уже стало четко видно к полудню. В настоящее время спрос даже незначительно превышает предложение», — отметил собеседник «Минфина».
Сколько купил валюты НБУ
- 27 июля Нацбанк утром вышел на межбанк с покупкой доллара по курсу 26,92 гривны и ниже.
- 26 июля Нацбанк вышел на межбанк с покупкой долларов по курсу не выше уровня 26,98 гривен.
- 23 июля Нацбанк впервые после 9 июля дважды выходил на рынок с покупкой долларов: первый раз по курсу к 27,06 грн/$, второй — выкупал все, что предлагалось дешевле 27,04 грн/$. В общем регулятор купил $ 32 млн.
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- С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.
- В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $ 20 млн. Валюту регулятор не продавал.
- За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $ 26 млн.
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Источник: МинФин