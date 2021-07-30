НБУ прогнозирует, что рост денежной массы замедлится

Нацбанк ожидает роста денежной массы в 2021 году на 13,8% (по апрельскому прогнозу — 16,7%), а денежной базы — на 17,9% (апрельский прогноз был 18,2%). Об этомпишет Finbalance со ссылкой на отчет Нацбанка.

Фото: dw.com

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В 2022 году НБУ ожидает увеличение денежной массы на 10,9%, в 2023 году — на 11,5%. Прогнозы роста денежной базы — соответственно 7,9% и 6,7%.

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Напомним

Денежная масса в Украине в июне 2021 года возросла на 1,2% — до 1,91 трлн грн.

В 2020 году денежная масса выросла на 28,6%, а денежная база — на 24,8%.

Что еще прогнозирует НБУ

Нацбанк значительно повысил прогноз роста золотовалютных резервов (ЗВР). Ожидается, что уже на конец 2021 г. они составят $31,3 млрд. Это — на $1,5 млрд больше, чем предполагалось предыдущим прогнозом.

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По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться в конце этого года и достигнет цели 5% в 2022 году. Как и ранее, Нацбанк ожидает, что инфляция достигнет пика осенью этого года на фоне высоких мировых цен, дальнейшего восстановления внутреннего спроса и низкой базы сравнения.

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В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8%. Основным драйвером будет частное потребление, которое повысится на 8%.

Источник: МинФин