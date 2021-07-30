Курс валют на вечер 29 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро прибавило 3 копейки в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 29 июля Закрытие 29 июля Изменения доллар 26,90/26,92 26,86/26,88 4/4 евро 31,88/31,90 31,91/31,93 3/3 рубль 0,3669/0,3673 0,3663/0,3667 0,0006/0,0006

Напомним, межбанк открылся в диапазоне 26,9000−26,9200 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 31,8872−31,9082 грн/евро. Торги по российскому рублю проходят в диапазоне 0,3669−0,3673 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,82−27,02 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,65−31,95 гривны.

Источник: МинФин