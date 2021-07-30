Финансы
Курс валют на вечер 29 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро прибавило 3 копейки в покупке и в продаже.
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Валюта
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Открытие 29 июля
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Закрытие 29 июля
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Изменения
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доллар
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26,90/26,92
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26,86/26,88
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4/4
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евро
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31,88/31,90
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31,91/31,93
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3/3
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рубль
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0,3669/0,3673
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0,3663/0,3667
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0,0006/0,0006
Напомним, межбанк открылся в диапазоне 26,9000−26,9200 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 31,8872−31,9082 грн/евро. Торги по российскому рублю проходят в диапазоне 0,3669−0,3673 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,82−27,02 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,65−31,95 гривны.
Источник: МинФин