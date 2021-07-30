Курс доллара продолжает падать: что происходит на валютном рынке

Последний рабочий день июля на межбанке был достаточно интересным, и как мы и прогнозировали в утреннем комментарии — прошел в два этапа.

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На первом — до 14 часов банки закрывали клиентские сделки, активность была высокой и уже до 12 часов только по Bloomberg прошло операций на сумму свыше $ 110 млн.

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Предложение превышало спрос и Нацбанк еще до 11 часов выходил на торги с интервенцией по покупке доллара и купил $20 млн по цене не выше 26,81 гривен.

Этот маневр НБУ удержал курс от дальнейшего существенного проседания в первой половине дня и частично даже спровоцировал кратковременный рост котировок до 26,82/26,84 гривен к обеду.

Во второй половине дня котировки начали постепенно проседать, клиентских операций уже почти не было, а банки закрывали свои операции по валютной позиции. В итоге, к 15 часам котировки доллара снизились до 26,80/26,82 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,78/26,80.

Общий настрой участников рынка сохранился позитивным по дальнейшему укреплению гривны и некоторые дилеры даже ориентировали клиентов на стартовый уровень по доллару в первый рабочий день августа уже в пределах 26,70−26,75 гривен.

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Главные события 30 июля на валютном рынке:

1) Доллар за день подешевел на 4 копейки — с 26,82/26,84 до 26,78/26,80 гривен.

2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой по цене не выше 26,81 гривен за доллар и купил порядка $20 млн.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8159 гривен, а официальный курс на 2 августа 2021 года установлен на уровне 26,8168 гривен за доллар.

Источник: МинФин