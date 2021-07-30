Главное за неделю: рейтинг киевских застройщиков, правила въезда в Украину, миссия МВФ и новый банк Дубилета

Рейтинг киевских застройщиков: почему Киевгорстрой не сдал ни одного дома за полгода

Столичные застройщики массово срывают план: в первом полугодии в эксплуатацию сдано меньше трети от прогнозированных ранее объемов нового жилья. Кто выполнил свои обещания и с какими подвохами сталкивались новоселы Киева, разбирался «Минфин».

Наш рейтинг застройщиков поможет снизить риски. Поскольку изложенная в нем информация позволяет сориентироваться, насколько активно та или иная компания возводит новые объекты, как долго она работает на рынке, кому принадлежит и как выполняет обязательства перед своими инвесторами.

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда

Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала очень конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре. Об этом она написала в твиттере.

Украина ужесточает правила въезда. Что изменится

Из-за распространения коронавируса штамма «Дельта» Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины. Они вступят в силу через 7 дней после публикации.

Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления постановления в силу, смогут въезжать в страну беспрепятственно.

Как бесплатно оценить стоимость квартиры онлайн: пошаговая инструкция

В июне Фонд госимущества (ФГИ) запустил сервис автоматической оценки недвижимости. Справку о стоимости жилья можно получить онлайн совершенно бесплатно. «Минфин» протестировал, как это работает.

Глава МВФ: биткоин — не деньги

Биткоин нельзя классифицировать как деньги. Об этом заявила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, главная криптовалюта в будущем может стать платежным средством, но сейчас монета далека от этого. Использование биткоина в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги, считает глава МВФ.

Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк в Азербайджане

Сооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк под брендом Leobank в Азербайджане. Партнерами по проекту выступают бывший коллега по Приватбанку Александр Витязь, а также Николай Безкровный.

Как избежать выселения за долги по коммуналке

Долг населения за услуги ЖКХ остается поистине гигантским — 69 млрд грн, а перспективы его погашения — призрачными. За неуплату коммуналки должника могут выселить из квартиры, а освободившуюся недвижимость пустить с молотка. — Об этом недавно напомнил злостным неплательщикам Минюст.

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Источник: МинФин